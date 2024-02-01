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Дім на Бакуліна в Харкові, що залишився без даху, майже законсервували (фото)

Суспільство 13:40   01.02.2024
Олена Нагорна
Дім на Бакуліна в Харкові, що залишився без даху, майже законсервували (фото)

У Харкові завершують консервацію частково зруйнованого даху будинку на вулиці Бакуліна, 9/13, поряд із яким на початку січня впала ворожа ракета.

З пошкоджених 1,9 тисячі квадратних метрів покрівлі більш ніж половина було повністю зруйнована, пише пресслужба міськради з посиланням на КП “Харківспецбуд”.

Зазначається, що після удару комунальники закрили понад 200 вибитих вікон у квартирах та місцях загального користування. Крім того, замінили сім вхідних дверей.

«Ми відновили кроквяну систему даху та вкрили її спеціальним тентом. Такі роботи провели для того, щоб сніг та дощ не зашкодили будівлі та її конструкціям. Зараз перевіряємо проєктно-кошторисну документацію і вже найближчим часом почнемо відновлювальні роботи», – розповів директор КП Богдан Долина.


Фото: Харківська міськрада

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Нагадаємо, виконавчий комітет Харківської міськради 17 січня затвердив перелік пошкоджених внаслідок обстрілів РФ об’єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. До цього списку потрапив і будинок на вулиці Бакуліна, 9/13.

Автор: Олена Нагорна
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18:12
Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершують консервацію частково зруйнованого даху будинку на вулиці Бакуліна, 9/13, поряд із яким на початку січня впала ворожа ракета.".