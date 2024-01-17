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У мерії визначили, які пошкоджені будинки у Харкові відремонтують: адреси

Суспільство 13:24   17.01.2024
Вікторія Яковенко
У мерії визначили, які пошкоджені будинки у Харкові відремонтують: адреси Фото: Харківська міськрада

Виконавчий комітет Харківської міськради 17 січня затвердив перелік пошкоджених внаслідок обстрілів РФ об’єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.

За даними Харківської міськради, це шість житлових будинків у Шевченківському та Київському районах за адресами: вулиця Гіршмана, 14, проспект Незалежності, 1, вулиця Бакуліна, 9/13 та 14, вулиця Коломенська, 15 і вулиця Чичибабіна, 2.

«Ці об’єкти потребують ремонту покрівель, укріплення опорних конструкцій, стін тощо. Як повідомили на засіданні виконкому, департамент ЖКГ забезпечить обстеження пошкоджених об’єктів і розробить проєкти їх капітального ремонту», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 13:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 17 січня затвердив перелік пошкоджених внаслідок обстрілів РФ об’єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.".