В мэрии определили, какие поврежденные дома в Харькове отремонтируют: адреса

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы.

По данным Харьковского горсовета, это шесть жилых домов в Шевченковском и Киевском районах по адресу улица Гиршмана, 14, проспект Независимости, 1, улица Бакулина, 9/13 и 14, улица Коломенская, 15 и улица Чичибабина, 2.

«Эти объекты нуждаются в ремонте кровель, укреплении опорных конструкций, стен и т.д. Как сообщили на заседании исполкома, департамент ЖКХ обеспечит обследование поврежденных объектов и разработает проекты их капитального ремонта», – добавили в мэрии.