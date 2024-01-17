В мэрии определили, какие поврежденные дома в Харькове отремонтируют: адреса
Фото: Харьковский горсовет
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы.
По данным Харьковского горсовета, это шесть жилых домов в Шевченковском и Киевском районах по адресу улица Гиршмана, 14, проспект Независимости, 1, улица Бакулина, 9/13 и 14, улица Коломенская, 15 и улица Чичибабина, 2.
«Эти объекты нуждаются в ремонте кровель, укреплении опорных конструкций, стен и т.д. Как сообщили на заседании исполкома, департамент ЖКХ обеспечит обследование поврежденных объектов и разработает проекты их капитального ремонта», – добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы.".