В Харькове установят ряд мемориальных досок: кому посвятят
Исполнительный комитет Харьковского горсовета сегодня, 28 октября, поддержал решение об установлении ряда мемориальных досок на фасадах школ.
«Будут установлены памятные знаки погибшим выпускникам заведений общего среднего образования города Харькова, защищавшим Украину от вооруженной агрессии рф. Для увековечения памяти о них на фасадах школ будет размещено девять мемориальных досок», — рассказали в пресс-службе горсовета.
Кроме того, исполком утвердил установление памятного знака погибшим защитникам Украины – военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ на территории Харьковского профессионального машиностроительного лицея.
Напомним, соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков в интервью МГ «Объектив» заявил, что полсотни улиц нужно еще переименовать в Харькове в пределах деколонизации и около двухсот – по области. Детальнее.
Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 16:19