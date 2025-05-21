Несколько автобусных и троллейбусный маршруты продлили в Харькове

Маршруты одобрили во время исполкома Харьковского городсовета сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ХГС.

Продлен автобусный маршрут №107 от ул. Натальи Ужвий до железнодорожной станции «Основа» — об это неоднократно просили харьковчане.

Также исполком утвердил маршрут автобуса №62 от пр. Жуковского до ст. метро «Госпром» через ул. Европейскую. Этот рейс несколько месяцев назад запустили как экспериментальный.

Так же исполком продлил троллейбусный маршрут №40 от пр. Победы до пл. Конституции.