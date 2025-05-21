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Несколько автобусных и троллейбусный маршруты продлили в Харькове

Общество 17:29   21.05.2025
Оксана Якушко
Несколько автобусных и троллейбусный маршруты продлили в Харькове Фото: Василий Голосный

Маршруты одобрили во время исполкома Харьковского городсовета сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ХГС. 

Продлен автобусный маршрут №107 от ул. Натальи Ужвий до железнодорожной станции «Основа» — об это неоднократно просили харьковчане.

Также исполком утвердил маршрут автобуса №62 от пр. Жуковского до ст. метро «Госпром» через ул. Европейскую. Этот рейс несколько месяцев назад запустили как экспериментальный.

Так же исполком продлил троллейбусный маршрут №40 от пр. Победы до пл. Конституции.

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Автор: Оксана Якушко
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Несколько автобусных и троллейбусный маршруты продлили в Харькове
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маршруты одобрили во время исполкома Харьковского городсовета сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ХГС. ".