Несколько автобусных и троллейбусный маршруты продлили в Харькове
Фото: Василий Голосный
Маршруты одобрили во время исполкома Харьковского городсовета сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ХГС.
Продлен автобусный маршрут №107 от ул. Натальи Ужвий до железнодорожной станции «Основа» — об это неоднократно просили харьковчане.
Также исполком утвердил маршрут автобуса №62 от пр. Жуковского до ст. метро «Госпром» через ул. Европейскую. Этот рейс несколько месяцев назад запустили как экспериментальный.
Так же исполком продлил троллейбусный маршрут №40 от пр. Победы до пл. Конституции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, исполком, маршрут, транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маршруты одобрили во время исполкома Харьковского городсовета сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ХГС. ".