Автобус до кладбища №13 пустят в Харькове
Автобус общего пользования №92е от станции метро «Ярослава Мудрого» до кладбища №13 начнет ходить с 28 октября.
Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
Автобус будет следовать по следующему маршруту: ст. м. «Ярослава Мудрого» — ул. Григория Сковороды — городское кладбище №13.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», открыты для посетителей такие кладбища Харькова: №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 и 18. Подробную информацию о режиме их работы можно получить на официальном сайте КП «Ритуал» или позвонив в диспетчерскую службу предприятия по номеру 1640. Закрыты кладбища №17, 13, 15 и Польский мемориал.
Читайте также: Когда разминируют 17 кладбище Харькова и пустят посетителей: ответ КП “Ритуал”
