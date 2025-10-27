Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові

Live
Транспорт 20:49   27.10.2025
Олена Нагорна
Автобус загального користування №92е від станції метро «Ярослава Мудрого» до кладовища №13 ходитиме з 28 жовтня.

Про це повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

Автобус прямуватиме за таким маршрутом: ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – міське кладовище №13.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, відкриті для відвідувачів такі цвинтарі Харкова: №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 та 18. Детальну інформацію про режим їхньої роботи можна отримати на офіційному сайті КП «Ритуал» або зателефонувавши до диспетчерської служби підприємства за номером 1640. Закриті цвинтарі №17, 13, 15 та Польський меморіал.

Читайте також: Коли розмінують 17-те кладовище Харкова й пустять людей: відповідь КП “Ритуал”

Автор: Олена Нагорна
