Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
Автобус загального користування №92е від станції метро «Ярослава Мудрого» до кладовища №13 ходитиме з 28 жовтня.
Про це повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.
Автобус прямуватиме за таким маршрутом: ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – міське кладовище №13.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, відкриті для відвідувачів такі цвинтарі Харкова: №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 та 18. Детальну інформацію про режим їхньої роботи можна отримати на офіційному сайті КП «Ритуал» або зателефонувавши до диспетчерської служби підприємства за номером 1640. Закриті цвинтарі №17, 13, 15 та Польський меморіал.
Читайте також: Коли розмінують 17-те кладовище Харкова й пустять людей: відповідь КП “Ритуал”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: автобус, кладбище, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 20:49;