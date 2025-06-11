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В Харькове появился Инвестиционный совет: чем будет заниматься и кто возглавил

Общество 14:19   11.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове появился Инвестиционный совет: чем будет заниматься и кто возглавил Фото: Василий Голосный

Решение о создании Инвестиционного совета Харькова принял исполком горсовета сегодня, 11 июня.

В мэрии объяснили, что основными задачами вновь созданного совета являются координация действий исполнительных органов по определению приоритетов публичных инвестиций, одобрение среднесрочного плана и проектного портфеля инвестиций громады, а также подготовка предложений по повышению эффективности инвестиций.

«Совет будет анализировать состояние реализации инвестиционных проектов, будет способствовать исследованию и распространению положительного опыта иностранных государств по осуществлению публичных инвестиций и тому подобное», — добавили в горсовете.

Этот совет возглавил мэр города Игорь Терехов, а в состав вошли его заместители. Также к работе совета могут привлекаться народные депутаты, представители общественности и независимые эксперты, продолжили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании Инвестиционного совета Харькова принял исполком горсовета сегодня, 11 июня.".