Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)

Будинок на вулиці Бакуліна, 9/13 у Харкові, який фактично залишився без даху внаслідок російського ракетного удару, комунальники почали накривати спеціальним захисним тентом.

Раніше до редакції МГ “Об’єктив” звернулися власники квартир у домі. Люди були занепокоєні тим, що в умовах дощів і снігопадів будівлю, що залишилася без даху і тимчасового укриття, заллє водою і вона не підлягатиме відновленню.

Виконавчий комітет Харківської міськради 17 січня затвердив перелік пошкоджених внаслідок обстрілів РФ об’єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. До цього списку потрапив і будинок на вулиці Бакуліна, 9/13.

Як розповіли МГ “Об’єктив” у департаменті житлово-комунального господарства міськради, у будинку раніше провели роботи з усунення аварійності – комунальники прибрали старі пошкоджені елементи та конструкції покрівлі.

“Наразі пошкоджений дах вкривають спеціальним захисним тентом. Загалом у результаті ракетного удару було пошкоджено понад 1,9 тисячі квадратних метрів покрівлі“, – зазначили в департаменті й уточнили, що після консервації будинку має початися його відновлення, але на терміни можуть вплинути вірогідні нові обстріли міста та погодні умови.



Фото: департамент ЖКГ Харківської міськради