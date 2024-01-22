Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)
Будинок на вулиці Бакуліна, 9/13 у Харкові, який фактично залишився без даху внаслідок російського ракетного удару, комунальники почали накривати спеціальним захисним тентом.
Раніше до редакції МГ “Об’єктив” звернулися власники квартир у домі. Люди були занепокоєні тим, що в умовах дощів і снігопадів будівлю, що залишилася без даху і тимчасового укриття, заллє водою і вона не підлягатиме відновленню.
Виконавчий комітет Харківської міськради 17 січня затвердив перелік пошкоджених внаслідок обстрілів РФ об’єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. До цього списку потрапив і будинок на вулиці Бакуліна, 9/13.
Як розповіли МГ “Об’єктив” у департаменті житлово-комунального господарства міськради, у будинку раніше провели роботи з усунення аварійності – комунальники прибрали старі пошкоджені елементи та конструкції покрівлі.
“Наразі пошкоджений дах вкривають спеціальним захисним тентом. Загалом у результаті ракетного удару було пошкоджено понад 1,9 тисячі квадратних метрів покрівлі“, – зазначили в департаменті й уточнили, що після консервації будинку має початися його відновлення, але на терміни можуть вплинути вірогідні нові обстріли міста та погодні умови.
Фото: департамент ЖКГ Харківської міськради
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бакулина, дім, міськрада, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 18:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок на вулиці Бакуліна, 9/13 у Харкові, який фактично залишився без даху внаслідок російського ракетного удару, комунальники почали накривати спеціальним захисним тентом.".