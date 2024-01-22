Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)

Дом на улице Бакулина, 9/13 в Харькове, который фактически остался без крыши в результате российского ракетного удара, коммунальщики начали накрывать специальным защитным тентом.

Ранее в редакцию МГ «Объектив» обратились владельцы квартир в доме. Люди были обеспокоены тем, что в условиях дождей и снегопадов здание, оставшееся без крыши и без временного укрытия, зальет водой и оно не будет подлежать восстановлению.

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы. В этот список попал и дом на улице Бакулина, 9/13.

Как рассказали МГ «Объектив» в департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета, в доме ранее провели работы по устранению аварийности — коммунальщики убрали старые поврежденные элементы и конструкции кровли.

«Сейчас поврежденную крышу накрывают специальным защитным тентом. Всего в результате ракетного удара было повреждено более 1,9 тысячи квадратных метров кровли», — отметили в департаменте и уточнили, что после консервации дома должно начаться восстановление, но на сроки могут повлиять возможные новые обстрелы города и погодные условия.



Фото: департамент ЖКХ Харьковского горсовета