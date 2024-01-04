Крыша полностью разрушена — ремонтники о доме на Бакулина в Харькове

В Харькове продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов РФ. Сильнее всего от них пострадал центр — Шевченковский район. В домах вылетело более 2000 окон, в некоторых — полностью уничтожены кровли.

О восстановительных работах на брифинге у дома на ул. Бакулина, рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

«На сегодня мы закрыли почти все контуры в данном доме. Осталась одна квартира, там люди забрали свои вещи, потом мы ее закроем. И начали работу по кровлям. Здесь 1920 квадратных метров кровля, которая полностью разрушена. На сегодняшний день мы вместе с ГСЧС, вместе с волонтерами разбираем эту кровлю, потом будем ее восстанавливать», — рассказал Долина.

Он отметил, что сроки восстановительных работ будут известны после завершения обследования крыши. Однако, как правило, это не более месяца. В целом в Шевченковском районе от ракетных ударов, начиная с 29 декабря, пострадали более 60 домов. В них вылетело более 2000 окон.

«Окна забиваются сейчас OSB, чтобы в эти дома можно было подать тепло. Потом люди обращаются в Дію, и ремонт», — пояснил директор КП.

По его словам, на месте вечернего прилета, произошедшего 3 января так же в Шевченковском районе, уже работают ремонтники.

«Сегодня был прилет ночью, с утра люди уже работают. Мы работаем сразу. Могли бы работать и ночью, но света нет», — сказал Богдан Долина.

По его данным, жители дома, возле которого ударила российская С-300, выехали. В здании нет отопления. Для начала дом обследуют и закроют контуры — уже после этого начнут восстанавливать подачу электричества, газа, воды и тепла.