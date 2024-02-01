Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)

В Харькове завершают консервацию частично разрушенной крыши дома на улице Бакулина, 9/13, рядом с которым в начале января упала вражеская ракета.

Из поврежденных 1,9 тысячи квадратных метров кровли больше половины было полностью разрушено, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Харьковспецстрой».

Отмечается, что после удара коммунальщики закрыли более 200 выбитых окон в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, заменили семь входных дверей.

«Мы восстановили стропильную систему крыши и укрыли ее специальным тентом. Такие работы провели для того, чтобы снег и дождь не повредили здания и его конструкциям. Сейчас проверяем проектно-сметную документацию и уже в ближайшее время начнем восстановительные работы», — рассказал директор КП Богдан Долина.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы. В этот список попал и дом на улице Бакулина, 9/13.