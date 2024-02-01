Live
  • Чт 01.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.56
  • EUR 40.71

Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)

Общество 13:40   01.02.2024
Елена Нагорная
Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове завершают консервацию частично разрушенной крыши дома на улице Бакулина, 9/13, рядом с которым в начале января упала вражеская ракета.

Из поврежденных 1,9 тысячи квадратных метров кровли больше половины было полностью разрушено, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Харьковспецстрой».

Отмечается, что после удара коммунальщики закрыли более 200 выбитых окон в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, заменили семь входных дверей.

«Мы восстановили стропильную систему крыши и укрыли ее специальным тентом. Такие работы провели для того, чтобы снег и дождь не повредили здания и его конструкциям. Сейчас проверяем проектно-сметную документацию и уже в ближайшее время начнем восстановительные работы», — рассказал директор КП Богдан Долина.


Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)

Напомним, исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы. В этот список попал и дом на улице Бакулина, 9/13.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ситуация на Купянском направлении: данные Мельника и пограничников
Ситуация на Купянском направлении: данные Мельника и пограничников
31.01.2024, 11:39
В Основянском районе Харькова в подъезде напали на женщину (фото)
В Основянском районе Харькова в подъезде напали на женщину (фото)
01.02.2024, 14:09
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
01.02.2024, 08:44
Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов
Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов
01.02.2024, 13:09
400 тыс. грн присвоили директор и главбух коммунального роддома в Харькове
400 тыс. грн присвоили директор и главбух коммунального роддома в Харькове
01.02.2024, 14:44
Какая вода течет из кранов харьковчан — мониторинг коммунальщиков
Какая вода течет из кранов харьковчан — мониторинг коммунальщиков
01.02.2024, 15:04

Новости по теме:

18:12
Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)
17:25
В Харькове патрульного, который гнался за нарушителем и попал в аварию, подозревают в нарушении ПДД
07:25
На Бакулина столкнулись Chevrolet и Porsche (фото)
09:45
На Бакулина столкнулись Ssang Yong и Nissan (фото)
10:51
Перекрыто движение на участке ул. Бакулина

Вы читали новость: «Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершают консервацию частично разрушенной крыши дома на улице Бакулина, 9/13, рядом с которым в начале января упала вражеская ракета.".