Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)
В Харькове завершают консервацию частично разрушенной крыши дома на улице Бакулина, 9/13, рядом с которым в начале января упала вражеская ракета.
Из поврежденных 1,9 тысячи квадратных метров кровли больше половины было полностью разрушено, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Харьковспецстрой».
Отмечается, что после удара коммунальщики закрыли более 200 выбитых окон в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, заменили семь входных дверей.
«Мы восстановили стропильную систему крыши и укрыли ее специальным тентом. Такие работы провели для того, чтобы снег и дождь не повредили здания и его конструкциям. Сейчас проверяем проектно-сметную документацию и уже в ближайшее время начнем восстановительные работы», — рассказал директор КП Богдан Долина.
Фото: Харьковский горсовет
Читайте также: Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)
Напомним, исполнительный комитет Харьковского горсовета 17 января утвердил перечень поврежденных в результате обстрелов РФ объектов, где необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы. В этот список попал и дом на улице Бакулина, 9/13.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бакулина, дім, дом, ракета, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершают консервацию частично разрушенной крыши дома на улице Бакулина, 9/13, рядом с которым в начале января упала вражеская ракета.".