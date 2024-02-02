В Харькове вернули свет в многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики запитали многоквартирный дом на улице Бакулина, пострадавший от ракетного удара РФ 2 января.
Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», эпицентр взрыва находился в 20 метрах от местной трансформаторной подстанции, в результате чего она была значительно повреждена. Без света осталось более 100 бытовых и 17 юридических потребителей.
«Мы выполнили демонтаж уничтоженного электрического оборудования, разобрали остатки строительной части объекта и установили на месте временную комплектную трансформаторную подстанцию. Как только внутридомовые сети были приведены в порядок, мы подали напряжение на щитовую жилого дома. Также были запитаны юридические абоненты», – рассказали энергетики.
Читайте также: Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове почти законсервировали (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бакулина, дім, дом, світло, свет, удар, Харьков, Харьковоблэнерго;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове вернули свет в многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали многоквартирный дом на улице Бакулина, пострадавший от ракетного удара РФ 2 января.".