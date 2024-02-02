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В Харькове вернули свет в многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара (фото)

Общество 12:14   02.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове вернули свет в многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики запитали многоквартирный дом на улице Бакулина, пострадавший от ракетного удара РФ 2 января.

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», эпицентр взрыва находился в 20 метрах от местной трансформаторной подстанции, в результате чего она была значительно повреждена. Без света осталось более 100 бытовых и 17 юридических потребителей.

«Мы выполнили демонтаж уничтоженного электрического оборудования, разобрали остатки строительной части объекта и установили на месте временную комплектную трансформаторную подстанцию. Как только внутридомовые сети были приведены в порядок, мы подали напряжение на щитовую жилого дома. Также были запитаны юридические абоненты», – рассказали энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали многоквартирный дом на улице Бакулина, пострадавший от ракетного удара РФ 2 января.".