В Харькове вернули свет в многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара (фото)

Энергетики запитали многоквартирный дом на улице Бакулина, пострадавший от ракетного удара РФ 2 января.

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», эпицентр взрыва находился в 20 метрах от местной трансформаторной подстанции, в результате чего она была значительно повреждена. Без света осталось более 100 бытовых и 17 юридических потребителей.

«Мы выполнили демонтаж уничтоженного электрического оборудования, разобрали остатки строительной части объекта и установили на месте временную комплектную трансформаторную подстанцию. Как только внутридомовые сети были приведены в порядок, мы подали напряжение на щитовую жилого дома. Также были запитаны юридические абоненты», – рассказали энергетики.