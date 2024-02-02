91% посівів озимини зійшов на Харківщині: у ХОВА повідомили, чим засіяні поля

На Харківщині торік засіяли озимими культурами майже 240 тисяч гектарів полів. На них зійшов 91% посівів.

У ХОВА повідомили, що найбільше поля регіоні засіяні озимої пшениці – 237 тисяч гектарів. Також аграрії сіяли озимі ячмінь, жито та озимий ріпак. Близько 70% посівів здійснювалися з використанням мінеральних добрив.

«Зимуючі культури на території Харківської області знаходилися у стані зимового спокою. Пробудження рослин озимих культур протягом декади не спостерігалося», – додали в ХОВА.

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