91% посевов озимых взошел на Харьковщине: в ХОВА сообщили, чем засеяны поля
Фото: ХОВА
На Харьковщине в прошлом году засеяли озимыми культурами почти 240 тысяч гектаров полей. На них сошел 91% посевов.
В ХОВА сообщили, что больше всего поля в регионе засеяны озимой пшеницы – 237 тысяч гектаров. Также аграрии сеяли озимые ячменя, рожь и озимый рапс. Около 70% посевов производились с использованием минеральных удобрений.
«Зимующие культуры на территории Харьковской области находились в состоянии зимнего покоя. Пробуждение растений озимых культур в течение декады не наблюдалось», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в прошлом году засеяли озимыми культурами почти 240 тысяч гектаров полей. На них сошел 91% посевов.".