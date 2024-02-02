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91% посевов озимых взошел на Харьковщине: в ХОВА сообщили, чем засеяны поля

Общество 16:55   02.02.2024
Виктория Яковенко
91% посевов озимых взошел на Харьковщине: в ХОВА сообщили, чем засеяны поля Фото: ХОВА

На Харьковщине в прошлом году засеяли озимыми культурами почти 240 тысяч гектаров полей. На них сошел 91% посевов.

В ХОВА сообщили, что больше всего поля в регионе засеяны озимой пшеницы – 237 тысяч гектаров. Также аграрии сеяли озимые ячменя, рожь и озимый рапс. Около 70% посевов производились с использованием минеральных удобрений.

«Зимующие культуры на территории Харьковской области находились в состоянии зимнего покоя. Пробуждение растений озимых культур в течение декады не наблюдалось», — добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в прошлом году засеяли озимыми культурами почти 240 тысяч гектаров полей. На них сошел 91% посевов.".