91% посевов озимых взошел на Харьковщине: в ХОВА сообщили, чем засеяны поля

На Харьковщине в прошлом году засеяли озимыми культурами почти 240 тысяч гектаров полей. На них сошел 91% посевов.

В ХОВА сообщили, что больше всего поля в регионе засеяны озимой пшеницы – 237 тысяч гектаров. Также аграрии сеяли озимые ячменя, рожь и озимый рапс. Около 70% посевов производились с использованием минеральных удобрений.

«Зимующие культуры на территории Харьковской области находились в состоянии зимнего покоя. Пробуждение растений озимых культур в течение декады не наблюдалось», — добавили в ХОВА.

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