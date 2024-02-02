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Около 40 тысяч военных сосредоточил враг на Купянском направлении – ВСУ

Общество 14:44   02.02.2024
Виктория Яковенко
Около 40 тысяч военных сосредоточил враг на Купянском направлении – ВСУ Фото: скриншот

На Купянском направлении враг собрал достаточно мощную группировку, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Враг там держит около 40 тысяч личного состава, более полтысячи танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более полутора сотен РСЗО», — отметил Евлаш.

Он также добавил, что сейчас противник продолжает свои наступательные действия вблизи Купянска и Табаевки. В частности, за Табаевку идут артиллерийские дуэли. Однако, заверил Евлаш, населенный пункт не находится под контролем оккупантов.

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили 228 оккупантов и 75 единиц техники. Среди которой – танки, БМП, комплексы видеонаблюдения, разные типы РЭБ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг собрал достаточно мощную группировку, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".