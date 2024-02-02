Около 40 тысяч военных сосредоточил враг на Купянском направлении – ВСУ

На Купянском направлении враг собрал достаточно мощную группировку, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Враг там держит около 40 тысяч личного состава, более полтысячи танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более полутора сотен РСЗО», — отметил Евлаш.

Он также добавил, что сейчас противник продолжает свои наступательные действия вблизи Купянска и Табаевки. В частности, за Табаевку идут артиллерийские дуэли. Однако, заверил Евлаш, населенный пункт не находится под контролем оккупантов.

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили 228 оккупантов и 75 единиц техники. Среди которой – танки, БМП, комплексы видеонаблюдения, разные типы РЭБ.