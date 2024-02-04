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Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня

Події 22:19   04.02.2024
Оксана Якушко
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня

Видання Forbes повідомило, що РФ сконцентрувала 500 танків на Куп’янському напрямку і планує захопити Куп’янськ до березня.

Чому березень? Бо саме тоді РФ «голосуватиме» за «президента» на загальнонаціональних «виборах». Шматок Харківщини став би подарунком Путіну у день виборів від російської армії в Україні, йдеться у статті.

«Армія РФ наступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року. І з часу контранснаступу ЗСУ окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАБи, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони – РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал. Вже понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки», – заявив Синєгубов.

Читайте також: У Куп’янська бійцям ЗСУ не вистачає снарядів і людей, які змінять їх (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 22:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Видання Forbes повідомило, що РФ сконцентрувала 500 танків на Куп’янському напрямку і планує захопити Куп’янськ до березня.".