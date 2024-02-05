Росіяни планують оточити ЗСУ в районі Котлярівки на Харківщині – Машовець

Окупанти прагнуть прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині та “замкнути кільце” у тилах захисників, повідомив 5 лютого військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Очевидно, командування противника, таки дійсно готується зайти у фланг та тил нашим підрозділам, які обороняються в районі с. Котлярівка”, – написав Машовець.

За його оцінками, плани та дії противника виглядають наступним чином.

“Після просування до с.Табаївка противник, не гаючи часу, протягом позавчора – вчора провів локальне перегрупування сил й засобів на цій ділянці. А саме – у “першу лінію” ним були введені підрозділи 1-го танкового полку (тп) та 15-го мотострілецького полку (мсп) 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії (мсд) 1-ї гв. танкової армії (ТА). З цілком передбачуваним завданням – прорвати оборону ЗСУ за напрямком Табаївка – Степова Новоселівка, вздовж дороги Р-07 й просунувшись максимально “глибоко” у північно-західному напрямку, відрізати наші підрозділи, які обороняються східніше цієї дороги по рубежу Кислівка – Котлярівка, а також створити умови для відходу наших військ із району с.Іванівка… Залишалась маленька “технічна” деталь – власне прорвати оборону українських військ північніше с.Табаївка й просунутись до с.Степова Новоселівка з півдня… Тож, починаючи з вечора 3-го лютого, противник цим й розпочав займатися“, – зазначив Машовець.

За задумом противника, підрозділи 47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (26-й танковий полк) разом з 12-м танковим полком 4-ї “кантемирівської” танкової дивізії повинні були прорватися північніше і південніше району оборони ЗСУ по кордону Кислівка – Котлярівка та “замкнути кільце оточення”.

Наразі реалізувати цей план росіянам не вдалося, проте ситуацію важко назвати спокійною.

“У реальності, 12-й тп противника виконати завдання не зміг, зато ось 26-й тп противника таки спромігся спочатку просунутись до Крохмального, а потім, відповідно до плану, почав “забирати північніше”, намагаючись вийти на тили нашої “котлярівської групи”… Проблема російського командування була лише в тому, що йому банально не вистачило сил одного 26-го тп, щоб він спромігся з наскоку, діючи вздовж дороги, самостійно зразу “вивалитися” до Степової Новоселівки й виконати план “за двох”, – пояснив військовий оглядач.

Він вважає, що попри тимчасову невдачу, від основного плану наступу армія РФ не відмовилася. А цей план – “прорив на флангах та “замикання кільця” у тилу району оборони ЗСУ”. На думку Машовця, окупанти вирішили дещо “модернізувати” цей план, сконцентрувавши зусилля переважно на південній ділянці.

“Вийде це в них, чи не вийде… зараз “гадати” навряд чи варто. Очевидно, командування російської 1-ї гв.ТА, на цей раз виявляє особливу наполегливість у справі “борьбы за почётное звание дома высокой культуры быта”… Після Харківсько-Сумської та Ізюмської історій, які суттєво спаплюжили реноме цього танкового колгоспу ім. путіна, вони зі штанів виплигують, щоб його виправити… тому, “просто так” від Куп’янська вони не відмовляться”, — прогнозує військовий оглядач. “ІВ”.