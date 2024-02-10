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Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів

Суспільство 19:28   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Козача Лопань, Охрімівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка та Дворічанське.

Читайте також: Кількість обстрілів на Куп’янському напрямку зменшилась – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 19:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".