Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Козача Лопань, Охрімівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка та Дворічанське.
Читайте також: Кількість обстрілів на Куп’янському напрямку зменшилась – ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ворог, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 19:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".