Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів

На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Козача Лопань, Охрімівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка та Дворічанське.