Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб

На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.