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Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб

Події 07:35   11.02.2024
Олена Нагорна
Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб

На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.

Читайте також: Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ".