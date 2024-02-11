Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб
На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.
Читайте також: Зведення Генштабу: атак на Харківщині не було, РФ била з артилерії й мінометів
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, куп'янск, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 07:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ".