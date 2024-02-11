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В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

Происшествия 23:08   11.02.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Несколько взрывов прогремело в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01.

О пусках врагом ракет сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов также пишет о взрывах.

Читайте также: Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине 

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 23:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремело в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01.".