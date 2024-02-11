В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Несколько взрывов прогремело в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01.
О пусках врагом ракет сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Мэр Игорь Терехов также пишет о взрывах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, синегубов, терехов, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 23:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремело в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01.".