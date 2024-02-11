В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

Несколько взрывов прогремело в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01.

О пусках врагом ракет сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов также пишет о взрывах.