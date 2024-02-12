Фото из Люботина после ракетного удара опубликовала прокуратура

Предварительно удар по городу Люботин в Харьковской области нанесли ракетами из ЗРК С-300, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«По данным следствия, 11 февраля около 23:00 вооруженные силы РФ совершили ракетные удары по гражданским объектам в г. Люботин. Задокументировано попадание двух вражеских ракет. Повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуроров, предварительно, били ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

На месте следователи фиксируют очередное военное преступление и собирают вещественные доказательства.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Утром он сообщил, что ракеты ударили по Люботину, Липцам и селу Слобожанское.