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Фото из Люботина после ракетного удара опубликовала прокуратура

Происшествия 09:05   12.02.2024
Оксана Горун
Фото из Люботина после ракетного удара опубликовала прокуратура

Предварительно удар по городу Люботин в Харьковской области нанесли ракетами из ЗРК С-300, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«По данным следствия, 11 февраля около 23:00 вооруженные силы РФ совершили ракетные удары по гражданским объектам в г. Люботин. Задокументировано попадание двух вражеских ракет. Повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024 7

По данным прокуроров, предварительно, били ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024

На месте следователи фиксируют очередное военное преступление и собирают вещественные доказательства.

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024 5

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Утром он сообщил, что ракеты ударили по Люботину, Липцам и селу Слобожанское.

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024 6

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024 4

Последствия ракетного удара по Люботину 11 февраля 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно удар по городу Люботин в Харьковской области нанесли ракетами из ЗРК С-300, сообщила Харьковская областная прокуратура".