Синегубов сообщил подробности о ракетных ударах по Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: российские ракеты С-300 ударили по двум селам и городу в Харьковской области.
«После полуночи враг обстрелял с. Липцы Харьковского района. Разрушен жилой дом, поврежден газопровод. Без пострадавших. После полуночи враг совершил обстрел из С-300 с. Слобожанское Харьковского района. Без пострадавших. В 23:32 произошел обстрел г. Люботин Харьковского района. Зафиксировано попадание в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram утром 12 февраля.
По данным начальника ХОВА, в течение суток под российскими обстрелами было до 20 населенных пунктов области. В частности, в Волчанске «прилетело» в частный дом, поврежден гараж и автомобиль. По Боровой ударили управляемой авиабомбой — там разрушено здание дома культуры, повреждены фасады зданий. В Волчанске «прилет» в частном секторе. Во всех этих случаях информации о пострадавших нет.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Позже он сообщил, что ракеты ударили по Люботину.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, ракетний удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: российские ракеты С-300 ударили по двум селам и городу в Харьковской области".