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Синєгубов повідомив подробиці про ракетні удари по Харківщині

Події 08:43   12.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив подробиці про ракетні удари по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: російські ракети С-300 ударили по двох селах та місту на Харківщині.

Після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Без постраждалих. Після опівночі ворог здійснив обстріл з С-300 с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих. О 23:32 відбувся обстріл м. Люботин Харківського району. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. Без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 12 лютого.

За даними начальника ХОВА, протягом доби під російськими обстрілами було до 20 населених пунктів області. Зокрема, у Вовчанську “прилетіло” до приватного будинку, пошкоджені гараж та автомобіль. По Боровій вдарили керованою авіабомбою – там зруйнована будівля будинку культури, пошкоджені фасади будівель. У Вовчанську “приліт” у приватному секторі. У всіх цих випадках інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пізніше він повідомив, що ракети вдарили по Люботину.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 08:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: російські ракети С-300 ударили по двох селах та місту на Харківщині".