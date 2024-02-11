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Військові РФ вдарили по Люботину, є пошкодження – Синєгубов

Події 23:50   11.02.2024
Вікторія Яковенко
Військові РФ вдарили по Люботину, є пошкодження – Синєгубов

Армія РФ ввечері 11 січня, попередньо, ракетами С-300 з Бєлгорода вдарила по місту Люботин на Харківщині.

«На цю хвилину без постраждалих. Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 23:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ ввечері 11 січня, попередньо, ракетами С-300 з Бєлгорода вдарила по місту Люботин на Харківщині.".