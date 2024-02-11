Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов
Фото: ХОВА
Армия РФ вечером 11 января, предварительно, ракетами С-300 из Белгорода ударила по городу Люботин на Харьковщине.
«На эту минуту без пострадавших. Повреждены фасады нежилых построек. Осмотр мест продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Люботин, ракети, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 23:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вечером 11 января, предварительно, ракетами С-300 из Белгорода ударила по городу Люботин на Харьковщине.".