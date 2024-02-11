Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов

Армия РФ вечером 11 января, предварительно, ракетами С-300 из Белгорода ударила по городу Люботин на Харьковщине.

«На эту минуту без пострадавших. Повреждены фасады нежилых построек. Осмотр мест продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов.