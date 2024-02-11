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Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов

Происшествия 23:50   11.02.2024
Виктория Яковенко
Военные РФ ударили по Люботину, есть повреждения – Синегубов Фото: ХОВА

Армия РФ вечером 11 января, предварительно, ракетами С-300 из Белгорода ударила по городу Люботин на Харьковщине.

«На эту минуту без пострадавших. Повреждены фасады нежилых построек. Осмотр мест продолжается», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 23:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вечером 11 января, предварительно, ракетами С-300 из Белгорода ударила по городу Люботин на Харьковщине.".