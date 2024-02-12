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Россияне ударили по зданию облэнерго на Харьковщине — Минэнерго

Происшествия 10:56   12.02.2024
Оксана Горун
Россияне ударили по зданию облэнерго на Харьковщине — Минэнерго

В результате обстрелов в Купянске повреждено здание облэнерго, есть обесточивания.

«В результате обстрелов повреждено админздание облэнерго в Купянске, есть обесточенные потребители в трех населенных пунктах», — сообщила 12 февраля пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Там отметили, что сейчас без электричества на Харьковщине — 15,5 тысячи точек учета.

«За выходные дни возобновлено электроснабжение более 10,6 тысячи абонентов», — дополнили в Минэнерго.

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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что ночью по Харьковщине ударили ракетами С-300. Они прилетели в два села и город под Харьковом. Фото разрушений опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 10:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов в Купянске повреждено здание облэнерго, есть обесточивания".