Россияне ударили по зданию облэнерго на Харьковщине — Минэнерго
В результате обстрелов в Купянске повреждено здание облэнерго, есть обесточивания.
«В результате обстрелов повреждено админздание облэнерго в Купянске, есть обесточенные потребители в трех населенных пунктах», — сообщила 12 февраля пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Там отметили, что сейчас без электричества на Харьковщине — 15,5 тысячи точек учета.
«За выходные дни возобновлено электроснабжение более 10,6 тысячи абонентов», — дополнили в Минэнерго.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что ночью по Харьковщине ударили ракетами С-300. Они прилетели в два села и город под Харьковом. Фото разрушений опубликовала Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, Минэнерго, новости Харькова, облэнерго, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов в Купянске повреждено здание облэнерго, есть обесточивания".