Погиб на фронте сотрудник «Харьковских теплосетей»
В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о гибели оператора котельной в Пятихатках Андрея Сиренко — 8 сентября 2022 года он ушел добровольцем на фронт.
«Работник КП «Харьковские тепловые сети» Андрей Сиренко (29.08.1974 – 3.02.2024, позывной «Рыбак») погиб 3 февраля 2024 года во время исполнения служебных обязанностей по защите территориальной целостности и суверенитета Украины от вооруженной агрессии в пункте Новодаровка Пологовского района Запорожской области», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».
По данным коллег, Андрей Сиренко работал в сфере теплоснабжения с 2008 года. За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ он стал оператором котельной в Пятихатках.
«Вместе с родным городом выдержал самые трудные моменты начала полномасштабного вторжения и в 8 сентября 2022 ушел добровольцем на фронт», — отметили в «Теплосетях».
Читайте также: “Был одним из лучших”: пилот Су-25 из Харькова погиб на Донецком направлении
Сиренко служил в 127-й бригаде ТРО, в минометном батальоне. Участвовал в освобождении Харьковщины, боях за Бахмут и на Запорожском направлении.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, КП "Харьковские тепловые сети", новости Харькова, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погиб на фронте сотрудник «Харьковских теплосетей»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о гибели оператора котельной в Пятихатках Андрея Сиренко — 8 сентября 2022 года он ушел добровольцем на фронт".