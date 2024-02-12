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Погиб на фронте сотрудник «Харьковских теплосетей»

Происшествия 09:58   12.02.2024
Оксана Горун
Погиб на фронте сотрудник «Харьковских теплосетей»

В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о гибели оператора котельной в Пятихатках Андрея Сиренко — 8 сентября 2022 года он ушел добровольцем на фронт.

«Работник КП «Харьковские тепловые сети» Андрей Сиренко (29.08.1974 – 3.02.2024, позывной «Рыбак») погиб 3 февраля 2024 года во время исполнения служебных обязанностей по защите территориальной целостности и суверенитета Украины от вооруженной агрессии в пункте Новодаровка Пологовского района Запорожской области», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».

По данным коллег, Андрей Сиренко работал в сфере теплоснабжения с 2008 года. За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ он стал оператором котельной в Пятихатках.

«Вместе с родным городом выдержал самые трудные моменты начала полномасштабного вторжения и в 8 сентября 2022 ушел добровольцем на фронт», — отметили в «Теплосетях».

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Сиренко служил в 127-й бригаде ТРО, в минометном батальоне. Участвовал в освобождении Харьковщины, боях за Бахмут и на Запорожском направлении.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о гибели оператора котельной в Пятихатках Андрея Сиренко — 8 сентября 2022 года он ушел добровольцем на фронт".