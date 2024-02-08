«Был одним из лучших»: пилот Су-25 из Харькова погиб на Донецком направлении

Пилот Воздушных сил ВСУ, полный кавалер ордена «За мужество» 30-летний майор Владислав Рыков 7 февраля погиб во время выполнения боевого задания на Су-25 на Донецком направлении.

Об этом сообщает в Facebook Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

«Владислав родился и вырос в Харькове, учился в Авиационном учебном кадетском центре им. Даниила Дидыка, затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени И. Кожедуба. Проходил службу в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Был одним из лучших пилотов Воздушных сил ВСУ. Полный кавалер ордена «За мужество». У героя остались жена и маленькая дочь», — говорится в публикации.

Коллега погибшего, пилот Ростислав Лазаренко рассказал, что у Рыкова было 385 боевых вылетов.