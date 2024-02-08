“Був одним із кращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку

Пілот Повітряних сил ЗСУ, повний кавалер ордена “За мужність” 30-річний майор Владислав Риков 7 лютого загинув під час виконання бойового завдання на Су-25 на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє у фейсбуці Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.

“Владислав народився і виріс у Харкові, навчався в Авіаційному навчальному кадетському центрі ім. Данила Дідика, потім закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені І. Кожедуба. Проходив службу у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Був одним з кращих пілотів Повітряних сил ЗСУ. Повний кавалер ордена «За мужність». У героя залишилися дружина та маленька дочка“, — йдеться у публікації.

Колега загиблого, пілот Ростислав Лазаренко розповів, що в Рикова було 385 бойових вильотів.