Live
  • Пн 12.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.62
  • EUR 40.51

Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”

Події 09:58   12.02.2024
Оксана Горун
Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”

У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про загибель оператора котельні у П’ятихатках Андрія Сіренка – 8 вересня 2022 року він пішов добровольцем на фронт.

“Працівник КП “Харківські теплові мережі” Андрій Сіренко (29.08.1974 – 3.02.2024, позивний “Рибак”) загинув 3 лютого 2024 року під час виконання службових обов’язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації, поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.

За даними колег, Андрій Сіренко працював у сфері теплопостачання з 2008 року. За місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ він став оператором котельні у П’ятихатках.

“Разом із рідним містом витримав найважчі моменти початку повномасштабного вторгнення і в 8 вересня 2022 року пішов добровольцем на фронт”, – зазначили в “Тепломережах”.

Читайте також: “Був одним із найкращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку

Сіренко служив у 127-й бригаді ТРО, у мінометному батальйоні. Брав участь у визволенні Харківщини, боях за Бахмут та на Запорізькому напрямку.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”
Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”
12.02.2024, 09:58
Навіщо заплатять 16 млн за консультації щодо будівництва мостів на Харківщині
Навіщо заплатять 16 млн за консультації щодо будівництва мостів на Харківщині
12.02.2024, 09:45
Фото з Люботина після ракетного удару опублікувала прокуратура
Фото з Люботина після ракетного удару опублікувала прокуратура
12.02.2024, 09:05
Синєгубов повідомив подробиці про ракетні удари по Харківщині
Синєгубов повідомив подробиці про ракетні удари по Харківщині
12.02.2024, 08:43
Головні новини Харкова 12 лютого: ракетні удари завдали по двох селах та місту
Головні новини Харкова 12 лютого: ракетні удари завдали по двох селах та місту
12.02.2024, 09:09
Скандал у мережі розгорівся через пост про невиїзд з Харкова жінки з дітьми
Скандал у мережі розгорівся через пост про невиїзд з Харкова жінки з дітьми
12.02.2024, 07:58

Новини за темою:

07:18
На Харківщині відбили дві атаки армії РФ – Генштаб
21:21
Зеленський призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Баргилевича
09:30
Як у Куп’янську реагують на погрози росіян захопити місто: думка глави МВА
07:18
Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак
15:55
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP

Ви читали новину: «Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про загибель оператора котельні у П’ятихатках Андрія Сіренка – 8 вересня 2022 року він пішов добровольцем на фронт".