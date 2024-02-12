Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”

У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про загибель оператора котельні у П’ятихатках Андрія Сіренка – 8 вересня 2022 року він пішов добровольцем на фронт.

“Працівник КП “Харківські теплові мережі” Андрій Сіренко (29.08.1974 – 3.02.2024, позивний “Рибак”) загинув 3 лютого 2024 року під час виконання службових обов’язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації, поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.

За даними колег, Андрій Сіренко працював у сфері теплопостачання з 2008 року. За місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ він став оператором котельні у П’ятихатках.

“Разом із рідним містом витримав найважчі моменти початку повномасштабного вторгнення і в 8 вересня 2022 року пішов добровольцем на фронт”, – зазначили в “Тепломережах”.

Сіренко служив у 127-й бригаді ТРО, у мінометному батальйоні. Брав участь у визволенні Харківщини, боях за Бахмут та на Запорізькому напрямку.