Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В Волчанской громаде на Харьковщине восстановили электроснабжение после обстрелов.
«Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» отремонтировали воздушную линию 110 кВ возле Волчанска, которая была повреждена в воскресенье, 11 февраля, из-за вражеских обстрелов. В результате без света остались более 10 тысяч потребителей», — проинформировала пресс-служба облэнерго.
По данным начальника Харьковского высоковольтного РЭС Александра Гануса, энергетики уже запитали всех обесточенных потребителей. Поврежденный участок ЛЭП отремонтировали.
«В настоящее время жители Волчанска и близлежащих населенных пунктов — со светом», — сказал Ганус.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанской громаде на Харьковщине восстановили электроснабжение после обстрелов".