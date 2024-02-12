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Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП

Общество 11:42   12.02.2024
Оксана Горун
Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Волчанской громаде на Харьковщине восстановили электроснабжение после обстрелов.

«Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» отремонтировали воздушную линию 110 кВ возле Волчанска, которая была повреждена в воскресенье, 11 февраля, из-за вражеских обстрелов. В результате без света остались более 10 тысяч потребителей», — проинформировала пресс-служба облэнерго.

По данным начальника Харьковского высоковольтного РЭС Александра Гануса, энергетики уже запитали всех обесточенных потребителей. Поврежденный участок ЛЭП отремонтировали.

«В настоящее время жители Волчанска и близлежащих населенных пунктов — со светом», —  сказал Ганус.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанской громаде на Харьковщине восстановили электроснабжение после обстрелов".