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На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)

Общество 11:39   20.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники полностью восстановили путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский, реконструкцию которого начали еще до полномасштабного вторжения.

В феврале 2022 года эта постройка была готова на 90%. Во время деоккупации Харьковщины россияне подорвали мост, чтобы вывести из строя сообщение с автомобильной дорогой и железнодорожной веткой, которая проходит под сооружением, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Скорректировали проект и начали восстановление почти сразу после освобождения Харьковщины. Построили надежное, рассчитанное на современную нагрузку сооружение длиной в 98 метров с двумя полосами движения. При реализации учли также подмостной габарит сооружения для железнодорожного транспорта под путепроводом», — отметили дорожники.

Кроме того, специалисты смонтировали барьерное ограждение и подходы к сооружению. Нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

«Это уже седьмое восстановленное искусственное сооружение в Харьковской области из 25 разрушенных во время полномасштабного вторжения. До конца текущего года планируем открыть движение еще двумя», – добавили дорожники.

мост Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
мост Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники полностью восстановили путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский, реконструкцию которого начали еще до полномасштабного вторжения.".