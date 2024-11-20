На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
Дорожники полностью восстановили путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский, реконструкцию которого начали еще до полномасштабного вторжения.
В феврале 2022 года эта постройка была готова на 90%. Во время деоккупации Харьковщины россияне подорвали мост, чтобы вывести из строя сообщение с автомобильной дорогой и железнодорожной веткой, которая проходит под сооружением, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Скорректировали проект и начали восстановление почти сразу после освобождения Харьковщины. Построили надежное, рассчитанное на современную нагрузку сооружение длиной в 98 метров с двумя полосами движения. При реализации учли также подмостной габарит сооружения для железнодорожного транспорта под путепроводом», — отметили дорожники.
Кроме того, специалисты смонтировали барьерное ограждение и подходы к сооружению. Нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.
«Это уже седьмое восстановленное искусственное сооружение в Харьковской области из 25 разрушенных во время полномасштабного вторжения. До конца текущего года планируем открыть движение еще двумя», – добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановили, м-03, мост, подорвали, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники полностью восстановили путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский, реконструкцию которого начали еще до полномасштабного вторжения.".