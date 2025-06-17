На 15 лет «посадили» агентов ГРУ, которые подорвали авто военного в Харькове

Приговор получили три агента российской военной разведки. Следствие доказало, что мужчины подорвали авто военнослужащего ВСУ.

Событие произошло летом прошлого года, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

«Контрразведка СБУ установила личности четырех злоумышленников и задержала их, когда они готовили новый теракт по заказу страны-агрессора. Сейчас тюремные сроки получили три террориста. Ими оказались завербованные оккупантами: харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный. Относительно четвертого агента продолжается судебное разбирательство», — отметили правоохранители.

Установлено, что агенты отследили в Харькове место парковки машины украинского воина и заложили под авто самодельное взрывное устройство.

«После совершения теракта злоумышленники подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее обустроенном тайнике. Впрочем, СБУ задержала их и предотвратила это преступление», — добавили правоохранители.

Суд признал трех фигурантов виновными по нескольким статьям УКУ, среди них – госизмена и террористический акт.

Мужчины проведут в тюрьме 15 лет.