У поклонника «русского мира» в Харькове нашли склад с оружием – СБУ
В Харькове задержали 53-летнего жителя. По данным правоохранителей, он публично поддерживал оккупантов и хранил у себя дома арсенал оружия.
«Фигурант публиковал в пророссийских Telegram-каналах сообщения, в которых восхвалял действия оккупантов и распространял фейки, оправдывающие агрессивную войну. Такие действия он предпринимал в ноябре 2024 и январе 2025 года», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Во время обыска правоохранители обнаружили у него целый склад оружия, среди которого гранатомет, боеприпасы, средства связи. Кроме этого, нашли и технику с доказательствами, добавили в СБУ.
«Также установлено, что задержанный неоднократно контактировал с пророссийскими пользователями в сети, распространяя их контент и поддерживая идею оккупации украинских территорий», — уточнили правоохранители.
Следователи сообщили харьковчанину о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, и приобретении, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 436-2 УКУ, ч. 1 ст. 263 УКУ), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас фигурант – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, русский мир, СБУ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 53-летнего жителя. По данным правоохранителей, он публично поддерживал оккупантов и хранил у себя дома арсенал оружия.".