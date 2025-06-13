Таксист в Харькове оказался вражеским информатором, что «сливал» — СБУ
В Харькове задержали 53-летнего жителя, который, по данным следствия, передавал оккупантам локации органов военного управления Сил обороны.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант работал водителем такси. С начала года он, добавляют правоохранители, пытался выявить и передать врагу координаты пунктов постоянной и временной дислокации штабов ВСУ и других органов военного управления Сил обороны.
«Прикрываясь своей профессиональной деятельностью таксиста, вражеский информатор объезжал территорию областного центра и собирал необходимые врагу разведывательные данные. Также он втемную выспрашивал нужную информацию у своих пассажиров во время поездок. Указанная информация требовалась агрессору для осуществления воздушных ударов по этим локациям с применением управляемых авиабомб и ударных дронов-камикадзе», — установили в СБУ.
Потенциальные цели фигурант отмечал на гугл-картах, делал ее описание и мессенджером пересылал представителю РФ, отметили правоохранители.
В СБУ считают, что мужчину завербовал другой харьковчанин, находившийся на связи с сотрудником ФСБ.
«По заданию российской спецслужбы тот агент ФСБ пытался построить в Харькове сеть информаторов, однако вражеским планам сбыться не суждено, поскольку он внезапно умер», — добавили правоохранители.
После этого подозреваемый таксист пытался «залечь на дно». Однако, его разоблачили и задержали у него дома.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, информатор, новости Харькова, СБУ, таксист;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 53-летнего жителя, который, по данным следствия, передавал оккупантам локации органов военного управления Сил обороны.".