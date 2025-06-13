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Рассказывал о фашистах на улице и мечтал об оккупации: суд ждет харьковчанина

Происшествия 11:25   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Рассказывал о фашистах на улице и мечтал об оккупации: суд ждет харьковчанина

О том, что будут судить 46-летнего харьковчанина, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Обвиняемый – работник одного из харьковских полиграфических предприятий. По информации правоохранителей, он активно высказывал свою пророссийскую позицию онлайн. В Теlegram-каналах писал, что мечтает о так называемом «освобождении» Харькова.

«Также обвиняемый утверждал, что Харьков должен войти в состав РФ и пытался убедить других участников сообществ в том, что улицы города заполнены фашистами. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы», – пишут правоохранители.

На данный момент мужчина находится в СИЗО. Его будут судить в Шевченковском райсуде Харькова. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что будут судить 46-летнего харьковчанина, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.".