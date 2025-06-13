Рассказывал о фашистах на улице и мечтал об оккупации: суд ждет харьковчанина

О том, что будут судить 46-летнего харьковчанина, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Обвиняемый – работник одного из харьковских полиграфических предприятий. По информации правоохранителей, он активно высказывал свою пророссийскую позицию онлайн. В Теlegram-каналах писал, что мечтает о так называемом «освобождении» Харькова.

«Также обвиняемый утверждал, что Харьков должен войти в состав РФ и пытался убедить других участников сообществ в том, что улицы города заполнены фашистами. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы», – пишут правоохранители.

На данный момент мужчина находится в СИЗО. Его будут судить в Шевченковском райсуде Харькова. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.