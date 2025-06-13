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Угрожали оружием: жители Днепропетровщины требовали от харьковчанина деньги

Происшествия 10:25   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Угрожали оружием: жители Днепропетровщины требовали от харьковчанина деньги Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Фигуранты дела – двое жителей Днепропетровщины, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, они требовали от потерпевшего 100 тысяч несуществующего долга. И в случае отказа отдавать деньги – угрожали физической расправой, а также разглашением личной информации.

«О незаконных действиях лиц в полицию сообщил 23-летний харьковчанин. В ходе проведения спецоперации сотрудники управления уголовного розыска, Берестинского районного отдела полиции, при силовой поддержке ППОП ГУНП в Харьковской области задокументировали факт передачи денежных средств фигурантам и задержали их в соответствии со статьей 208 УПК Украины», –

Правоохранители отметили, что смогли изъять улики, которые подтверждают незаконные действия фигурантов дела.

На данный момент им уже вручили подозрение, им «светит» 12 лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фигуранты дела – двое жителей Днепропетровщины, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".