Угрожали оружием: жители Днепропетровщины требовали от харьковчанина деньги

Фигуранты дела – двое жителей Днепропетровщины, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, они требовали от потерпевшего 100 тысяч несуществующего долга. И в случае отказа отдавать деньги – угрожали физической расправой, а также разглашением личной информации.

«О незаконных действиях лиц в полицию сообщил 23-летний харьковчанин. В ходе проведения спецоперации сотрудники управления уголовного розыска, Берестинского районного отдела полиции, при силовой поддержке ППОП ГУНП в Харьковской области задокументировали факт передачи денежных средств фигурантам и задержали их в соответствии со статьей 208 УПК Украины», –

Правоохранители отметили, что смогли изъять улики, которые подтверждают незаконные действия фигурантов дела.

На данный момент им уже вручили подозрение, им «светит» 12 лет тюрьмы.