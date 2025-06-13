Угрожали оружием: жители Днепропетровщины требовали от харьковчанина деньги
Фигуранты дела – двое жителей Днепропетровщины, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
По данным следствия, они требовали от потерпевшего 100 тысяч несуществующего долга. И в случае отказа отдавать деньги – угрожали физической расправой, а также разглашением личной информации.
«О незаконных действиях лиц в полицию сообщил 23-летний харьковчанин. В ходе проведения спецоперации сотрудники управления уголовного розыска, Берестинского районного отдела полиции, при силовой поддержке ППОП ГУНП в Харьковской области задокументировали факт передачи денежных средств фигурантам и задержали их в соответствии со статьей 208 УПК Украины», –
Правоохранители отметили, что смогли изъять улики, которые подтверждают незаконные действия фигурантов дела.
На данный момент им уже вручили подозрение, им «светит» 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воры, полиция, преступник, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фигуранты дела – двое жителей Днепропетровщины, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".