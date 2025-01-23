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Десять метров кабеля могут обойтись в восемь лет тюрьмы: полиция поймала воров

Происшествия 11:43   23.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять метров кабеля могут обойтись в восемь лет тюрьмы: полиция поймала воров

В облуправлении Нацполиции сообщили, что поймали в Харькове двух воров кабеля.

По данным следствия, мужчины проникли в недостроенное здание и украли десять метров кабеля на сумму 10 тысяч гривен. Копы установили личности злоумышленников – ими оказались двое харьковчан 1990 и 2003 года рождения. Ранее они уже притягивались к уголовной ответственности за похожие преступления.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции сообщили, что поймали в Харькове двух воров кабеля.".