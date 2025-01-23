Стоимость муки взлетела на 23%, яиц – на 15%: цены на продукты в Харькове

Актуальные цены на товары бакалейной группы в Харькове опубликовала мэрия.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, за год их стоимость выросла на 11-23%. Так, гречневая крупа подорожала на 22%, манка и подсолнечное масло — на 19%, пшено — на 11%, мука — на 23%, сахар — на 12%. В то же время цены на рис круглый снизились на 5%, на рис длиннозернистый – на 9%», – написали в горсовете.

Таким образом, средние цены на данные продукты по городу следующие:

– гречневая крупа — 32,5 грн/кг;

– рисовая длиннозернистая крупа — 52,9 грн/кг;

– рисовая круглозернистая — 57,5 ​​грн/кг;

– пшено — 28,3 грн/кг;

– манная крупа — 24,9 грн/0,8 кг;

– 1 кг сахара — 33,5 грн;

– 1 кг каменной соли – 16,5 грн;

– 1 кг пшеничной муки – 25,5 грн;

– 1 кг макаронных изделий (рожки) — 34,2 грн;

– 850 мл подсолнечного масла – 70,9 грн.

Выросли цены и на куриные яйца – в январе 2024 года они стоили на 15% дешевле. Сейчас же десяток обойдется в 50-80 гривен.