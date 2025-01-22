Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить

В четверг, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.