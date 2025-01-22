Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить
Фото: Василий Голосный
В четверг, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.".