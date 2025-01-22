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Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить

Погода 18:59   22.01.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить Фото: Василий Голосный

В четверг, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.".