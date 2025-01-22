Прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня: може засніжити

У четвер, 23 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.