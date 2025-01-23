Вартість борошна злетіла на 23%, яєць – на 15%: ціни на продукти в Харкові
Актуальні ціни на товари бакалійної групи в Харкові опублікувала мерія.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, за рік їхня вартість зросла на 11-23%. Так, гречана крупа подорожчала на 22%, манка та олія соняшникова – на 19%, пшоно – на 11%, борошно – на 23%, цукор – на 12%. Водночас ціни на рис круглий знизилися на 5%, на рис довгозернистий – на 9%”, – написали в міськраді.
Таким чином, середні ціни на ці продукти по місту такі:
– гречана крупа – 32,5 грн/кг;
– рисова довгозерниста крупа – 52,9 грн/кг;
– рисова круглозерниста – 57,5 грн/кг;
– пшоно – 28,3 грн/кг;
– манна крупа – 24,9 грн/0,8 кг;
– 1 кг цукру – 33,5 грн;
– 1 кг кам’яної солі – 16,5 грн;
– 1 кг пшеничного борошна – 25,5 грн;
– 1 кг макаронних виробів (ріжки) – 34,2 грн;
– 850 мл соняшникової олії – 70,9 грн.
Зросли ціни і на курячі яйця – у січні 2024 року вони коштували на 15% дешевше. Зараз же десяток коштуватиме 50-80 гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: продукты, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 11:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Актуальні ціни на товари бакалійної групи в Харкові опублікувала мерія.".