Вартість борошна злетіла на 23%, яєць – на 15%: ціни на продукти в Харкові

Актуальні ціни на товари бакалійної групи в Харкові опублікувала мерія.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, за рік їхня вартість зросла на 11-23%. Так, гречана крупа подорожчала на 22%, манка та олія соняшникова – на 19%, пшоно – на 11%, борошно – на 23%, цукор – на 12%. Водночас ціни на рис круглий знизилися на 5%, на рис довгозернистий – на 9%”, – написали в міськраді.

Таким чином, середні ціни на ці продукти по місту такі:

– гречана крупа – 32,5 грн/кг;

– рисова довгозерниста крупа – 52,9 грн/кг;

– рисова круглозерниста – 57,5 ​​грн/кг;

– пшоно – 28,3 грн/кг;

– манна крупа – 24,9 грн/0,8 кг;

– 1 кг цукру – 33,5 грн;

– 1 кг кам’яної солі – 16,5 грн;

– 1 кг пшеничного борошна – 25,5 грн;

– 1 кг макаронних виробів (ріжки) – 34,2 грн;

– 850 мл соняшникової олії – 70,9 грн.

Зросли ціни і на курячі яйця – у січні 2024 року вони коштували на 15% дешевше. Зараз же десяток коштуватиме 50-80 гривень.