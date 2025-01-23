Десять метрів кабелю можуть обійтися у вісім років тюрми: копи зловили злодіїв

В облуправлінні Нацполіції повідомили, що зловили у Харкові двох крадіїв кабелю.

За даними слідства, чоловіки проникли в недобудовану будівлю і вкрали десять метрів кабелю на суму 10 тисяч гривень. Копи встановили особи зловмисників – ними виявились двоє харків’ян 1990 та 2003 року народження. Раніше вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

“За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі”, – додали в поліції.