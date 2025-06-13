Сбежал и повредил служебное авто ТЦК: на Салтовке нашли уклониста

События происходили 12 июня около 16:40 на Салтовке, передают в ГУ НП Украины в Харьковской области.

Патрульные остановили авто на проспекте Тракторостроителей. Во время проверки документов оказалось, что 30-летний водитель находится в розыске за нарушение правил военного учета, объяснили копы.

«По прибытии на место работников Немышлянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки водитель начал конфликтовать с ними, сопротивлялся, а при попытке побега умышленно повредил служебный автомобиль военного ведомства», – пишут в полиции.

Вскоре копы нашли и задержали мужчину. Как оказалось, он поехал к себе домой.

«Он доставлен в Территориальный центр комплектования для дальнейшего привлечения к ответственности в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета)», – добавили полицейские.

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