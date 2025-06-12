Уклонисту и его жене сообщили о подозрении в избиении копа под Харьковом

47-летнему мужчине и 45-летней женщине, которым инкриминируют избиение полицейского в поселке Безлюдовка 9 июня, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ (умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких телесных повреждений).

По данным областной прокуратуры, в тот день правоохранители остановили автомобиль «Daewoo Nubira» из-за нарушения Правил дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что водитель в розыске за уклонение от призыва по мобилизации.

«Полицейский предложил мужчине проехать в ТЦК для составления административного протокола, однако тот отказался и начал конфликтовать. Впоследствии на место происшествия прибыла его жена, а также представители ТЦК и СП. В ходе словесного конфликта водитель взял палку из автомобиля и нанес полицейскому несколько ударов по голове. В дальнейшем женщина подняла с дороги большой камень и ударила им по голове полицейского. В результате полицейский получил телесные повреждения, которые, по заключению судебно-медицинской экспертизы, классифицируются как легкие», — рассказали в прокуратуре.

Супругам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что 9 июня в поселке Безлюдовка супруги напали на полицейского и сотрудника ТЦК. Патрульные остановили машину, за рулем которой был 48-летний мужчина. Как выяснилось, его разыскивали за уклонение от мобилизации. Поэтому копы вызвали на место представителей терцентра комплектования. Но уклонист не изъявил намерения сдаться. Он, по версии следствия, нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. Более того — на помощь мужчине пришла жена — она ударила копа камнем по голове так, что того впоследствии госпитализировали. Мужчину задержали на месте, его жену — через некоторое время в селе Константовка Чугуевского района.