В Безлюдовке супруги напали на копа и работника ТЦК – полиция
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о нападении на правоохранителя и сотрудника ТЦК.
По данным правоохранителей, 9 июня в поселке Безлюдовка экипаж патрульной полиции остановил автомобиль. 48-летний водитель, уточнили в полиции, находился в розыске за уклонение от мобилизации.
«На место прибыли представители территориального центра комплектования. При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена — она ударила полицейского камнем по голове», — отметили правоохранители.
Полицейский получил травму головы, его госпитализировали, добавили копы.
«Нападавшего задержали на месте, а его жену позже в селе Константовка Чугуевского района», — рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ККУ. Если вину докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безлюдовка, нападение, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о нападении на правоохранителя и сотрудника ТЦК.".