В Безлюдовке супруги напали на копа и работника ТЦК – полиция

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о нападении на правоохранителя и сотрудника ТЦК.

По данным правоохранителей, 9 июня в поселке Безлюдовка экипаж патрульной полиции остановил автомобиль. 48-летний водитель, уточнили в полиции, находился в розыске за уклонение от мобилизации.

«На место прибыли представители территориального центра комплектования. При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена — она ​​ударила полицейского камнем по голове», — отметили правоохранители.

Полицейский получил травму головы, его госпитализировали, добавили копы.

«Нападавшего задержали на месте, а его жену позже в селе Константовка Чугуевского района», — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ККУ. Если вину докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы.