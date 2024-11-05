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Важную дорогу на Харьковщине пришлось ремонтировать после жары (фото, видео)

Общество 12:38   05.11.2024
Виктория Яковенко
Важную дорогу на Харьковщине пришлось ремонтировать после жары (фото, видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Изюмском районе ремонтируют участок дороги. Жители громад, через которые пролегает трасса, называют ее «дорогой жизни». Почему, объяснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Ею в самые горячие участки фронта идет военная техника, транспортируют раненых и доставляют людям гуманитарную помощь и лекарства. Дорога, кроме того, один из эвакуационных маршрутов для жителей Боровской громады», — отметили дорожники.

Они также рассказали, что в мае на этой трассе провели ямочный ремонт. Однако, из-за аномальной жары летом и увеличения нагрузки, на нескольких участках образовалась колейность.

«Проехать по дороге стало сложно не только для жителей громад, но и военным на автомобилях высокой проходимости. Уже фрезеровали асфальт, укрепили проблемные участки и устроили выравнивающий слой», – добавили дорожники.

ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе ремонтируют участок дороги. Жители громад, через которые пролегает трасса, называют ее «дорогой жизни». ".