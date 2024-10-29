Мост на трассе М-03 на Харьковщине почти восстановили: что делают дорожники
Разрушенный россиянами путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский почти восстановлен. Сейчас дорожники обустраивают подходы к сооружению.
«К реконструкции путепровода на трассе М-03 приступили еще до начала полномасштабного вторжения. Построенный полвека назад, он уже не отвечал требованиям. По состоянию на февраль 2022 года сооружение было готово на 90%. При освобождении Харьковщины россияне, отступая, взорвали его в нескольких местах, чтобы нанести вред логистике, прежде всего выведя из строя ветку железной дороги, которая находится под путепроводом», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Специалистам осталось соединить сооружение с существующей трассой, для чего сейчас прокладывают асфальт.
«Отремонтированный путепровод позволит запустить движение без объездов, напрямую. Что существенно сократит логистическое плечо для всех видов транспорта, в том числе и военного значения. Это уже седьмое отстроенное искусственное сооружение на Харьковщине из 25 разрушенных из-за боевых действий. Еще 12 — в работе», — добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорожники, м-03, мост, трасса, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенный россиянами путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский почти восстановлен. Сейчас дорожники обустраивают подходы к сооружению.".