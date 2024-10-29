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Мост на трассе М-03 на Харьковщине почти восстановили: что делают дорожники

Общество 13:45   29.10.2024
Виктория Яковенко
Мост на трассе М-03 на Харьковщине почти восстановили: что делают дорожники Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Разрушенный россиянами путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский почти восстановлен. Сейчас дорожники обустраивают подходы к сооружению.

«К реконструкции путепровода на трассе М-03 приступили еще до начала полномасштабного вторжения. Построенный полвека назад, он уже не отвечал требованиям. По состоянию на февраль 2022 года сооружение было готово на 90%. При освобождении Харьковщины россияне, отступая, взорвали его в нескольких местах, чтобы нанести вред логистике, прежде всего выведя из строя ветку железной дороги, которая находится под путепроводом», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Специалистам осталось соединить сооружение с существующей трассой, для чего сейчас прокладывают асфальт.

«Отремонтированный путепровод позволит запустить движение без объездов, напрямую. Что существенно сократит логистическое плечо для всех видов транспорта, в том числе и военного значения. Это уже седьмое отстроенное искусственное сооружение на Харьковщине из 25 разрушенных из-за боевых действий. Еще 12 — в работе», — добавили дорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенный россиянами путепровод на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский почти восстановлен. Сейчас дорожники обустраивают подходы к сооружению.".