“Не будуйте, бо прилетить” – відповідь ХОВА на коментарі про онкоцентр (відео)

“Онкохворі чекати не можуть”, – заявив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він прокоментував дискусію, яка розгорнулася в соцмережах щодо відновлення будівництва онкоцентру в Харкові.

“Прилетить” – може бути в будь-яку частину міста”

“Ви читаєте, що пишуть люди в соцмережах з цього приводу. “Навіщо зараз?”, “одразу прилетить”, “стільки грошей – усе на вітер”… Як би ви на це відповіли? Навіщо зараз будувати новий онкоцентр?” – на таке запитання ми запропонували відповісти начальнику ХОВА.

“Дивіться, з приводу «прилетить» давайте проговоримо. «Прилетить» – може бути в будь-яку частину міста. Люди в місті Харкові живуть. Проживає наразі 1 мільйон 200 тисяч людей. Вони ходять у лікарні так само. Їм надається медична допомога. Працюємо над облаштуванням шкіл, над будівництвом підземних шкіл, у тому числі. Щоб діти пішли в школу, тому що люди тут залишаються, живуть і в Харкові бачать перспективу. Тепер з приводу онко, з приводу актуальності цього. У 2021 році було надано допомогу 60 тисячам онкохворих. Для розуміння, минулого року ця цифра вже зросла до 72 тисяч. І було проведено 5000 операцій за рік”, – прокоментував Синєгубов.

“Онкохворі чекати не можуть”

Він зазначив, що онкоцентр у Харкові – єдина профільна лікарня на території Харківської області. Він приймає пацієнтів не лише з міста, а й з усіх громад регіону. При цьому лікарня продовжувала працювати навіть у 2022-му.

“У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, онкоцентр не мав жодного сертифікованого укриття. І люди не припинили надання медичної допомоги, за що я безмежно вдячний (я завжди це кажу) нашим лікарям. Тому що онкохворі чекати не можуть. І ми всі про це знаємо. Тут і про діагностику, і про планове, і про позапланове, і про надання променевої терапії, хімієтерапії тощо. Тобто тут окрема категорія людей. Частина з них не поїде (або не має можливості, або просто не поїде) ані в Полтавську, ані в Київську, ані в Івано-Франківську область, або в Австрію”, – підкреслив начальник ХОВА.

Синєгубов нагадав історію будівництва онкоцентру та пояснив, що можливість продовжити перервані ще до повномасштабного вторгнення роботи з’явилася лише тоді, коли завершилися суди з попереднім підрядником. Наразі розробили новий проєкт, зробивши акцент на підземній частині будівлі – укритті, де не лише будуть убезпечувати пацієнтів, а й берегтимуть цінне обладнання.

Дороге обладнання буде в укритті

“Це відділення велике, на 3,5 тисячі метрів квадратних. На 1100 людей. Це 400 людей самого медичного персоналу, інші – це пацієнти. Тобто всі, хто буде перебувати в основному лікувально-діагностичному корпусі, мають укритися в цьому укритті. Плюс там будуть проводитися оперативні втручання, операції, діагностика тощо. Тобто це відділення – це як саме підземна лікарня, яка працюватиме за будь-яких обставин, за будь-яких умов”, – пояснив начальник ХОВА.

На уточнювальне запитання, чи проводитимуть онкохворим операції під землею постійно (а не евакуюватимуть людей туди тільки під час тривог), Синєгубов уточнив: “Це ж і передбачається, щоб дороге обладнання було саме там – під захистом”.

Наразі йдеться про будівництво першої черги онкоцентру, вартість робіт – 3,1 мільярда гривень. На 2025 рік передбачили 50 млн грн, оскільки розпочати роботи зможуть практично наприкінці року, коли пройде тендер та оголосять переможця. Загалом реалізувати першу чергу планують за три роки – до 2028-го.

“Однак ми ж будемо зважати і на військові обставини, і повітряні тривоги, і все інше. Скажімо так, від трьох років і далі. Плануємо десь за чотири роки впоратися. Однак, у першу чергу буде реалізовуватися саме це підземне відділення”, – пояснив начальник ХОВА.